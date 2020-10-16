В Тюменской области проходит "Компьютерный калейдоскоп" среди инвалидов по зрению

Фото: Тюменская региональная организация ВОС

В Тюменской областной организации ВОС проходит конкурс "Компьютерный калейдоскоп 2020". Состязание среди инвалидов по зрению проходит в регионе в седьмой раз. Впервые в турнире участвуют школьники от 14 лет. Из-за ограничительных мер мероприятие организовано в онлайн-формате.

С 14 по 16 октября конкурсанты размещают посты на тему "Роль компьютера в моей жизни" здесь, старт теоретической и практической части — 17 октября. На ее выполнение дается три часа. Участники выполнят задания с помощью программ экранного доступа по следующим темам: операционная система Windows, текстовый редактор Microsoft Word, табличный редактор Microsoft Excel, а также мобильные операционные системы. Кроме того, планируется работа в мессенджерах и соцсетях.

Победителей и призtров ждут периферийные устройства для персонального компьютера и смартфоны с сенсорным управлением.