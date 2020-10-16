Путепровод на Пермякова открыли для движения

В Тюмени завершены основные работы по капитальному ремонту участка путепровода по улице Пермякова. Движение транспорта восстановлено в штатном режиме.

Ремонт путепровода начался в конце июля этого года. Дорожники провели капитальный ремонт участка длиной 77,5 метра над улицей Республики. Специалисты заменили деформационные швы, отремонтировали конструкции путепровода, систему водоотведения, сделали гидроизоляцию, поменяли дорожное покрытие на проезжей части и тротуарах, ограждения и наружное освещение. На участке уже нанесена свежая разметка.

Сейчас мостостроители приступили к ремонту лестничных сходов, еще предстоит укрепление откосов и окраска пролетного строения, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.