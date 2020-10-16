Тюменские врачи помогли младенцу, у которого кишечник сложился как телескоп

Фото: архив ОКБ № 2

В Областной клинической больнице №2 помогли восьмимесячному малышу с непроходимостью и некрозом кишечника. Причиной состояния стала инвагинация кишечника: один участок кишки, словно телескоп, "сложился" в другую часть кишки. Без хирургического лечения всё могло осложниться крайне опасным для жизни перитонитом. Первым этапом детские хирурги ОКБ №2 вывели стому, а после того, как ребёнок окреп, выполнили реконструктивную операцию на кишечнике. Теперь малыш полностью здоров.

За последнюю четверть века в ОКБ №2 энтеро- и колостомы были наложены почти 500 детям с пороками развития или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев операции им проводились по малоинвазивным методикам. Тюменские врачи одними из первых в России стали успешно применять лапароскопию при формировании стом у новорожденных детей, в том числе родившихся раньше срока. Технически это очень сложный, но наиболее оптимальный и безопасный для пациента вариант лечения. После малотравматичных операций юные пациенты быстрее восстанавливаются.

"Для нас критерий хорошей работы — не в числе закончивших лечение больных. А в количестве детей, вновь ставших полноценными членами общества, вернувшихся к обычным условиям жизни, учебы, занятий спортом. Важно не только сохранить жизнь ребенку, но и обеспечить в дальнейшем нормальное анатомическое и функциональное восстановление патологического органа", — говорит Михаил Александрович, заведующий детским хирургическим отделением ОКБ №2 и кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ.