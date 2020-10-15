Суд вынес приговор по делу о гибели тюменца в строительном гипермаркете

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении специалиста цепи поставок одного из гипермаркетов строительных материалов. Он признан виновным по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Расследованием установлено, что вечером 4 августа 2020 года специалисту, обслуживающему покупателя, предстояло на автопогрузчике погрузить паллету со 104 плитами из древесной стружки и еще 66 плит, уложенных поверх нее. При погрузке в автомобиль в зоне уличной торговли незакрепленные строительные материалы упали на покупателя, находившегося рядом. От полученных травм он скончался.

По версии следствия, причиной происшествия стали нарушения правил охраны специалистом цепи поставок.

Согласно правилам по охране труда погрузочно-разгрузочные работы с помощью грузоподъемной машины производятся при отсутствии людей в местах производства погрузочно-разгрузочных работ. Товар необходимо надежно закрепить, а водитель при движении должен подавать звуковые сигналы. Данные нормы работником были нарушены.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию.

Суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы.

"Отметим, что по закону суд не мог назначить подсудимому реальное лишение свободы, так как он впервые совершил преступление небольшой степени тяжести", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.