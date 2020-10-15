Депутаты гордумы оперативно решили проблемы пожилых тюменцев

Затянувшиеся почти на полгода работы по остеклению балкона помог завершить тюменской пенсионерке депутат городской думы Юрий Коновалов. На личном приеме тюменка рассказала депутату, что прочитала в газете рекламу, в которой фирма предлагала пенсионерам установить пластиковые окна по льготным ценам.

После оформления заявки по телефону к ней приехали специалисты. Был подписан договор. Работники фирмы разобрали старые оконные рамы на балконе и уехали. Пять месяцев пенсионерка терпела неудобства — демонтированные окна хранились на балконе и в комнате, а звонки исполнителям работ заканчивались обещаниями.

Как выяснилось, фирма, которая оказывала льготные услуги пенсионерам, находится в Новокузнецке Кемеровской области.

Тогда пенсионерка обратилась за помощью к своему депутату.

Юрий Коновалов оперативно разыскал руководство тюменского филиала фирмы. Задержку выполнения заказа ему объяснили сменой руководства компании. Депутата заверили, что в ближайшее время работы выполнят. Проблема была решена в течение двух дней. 8 октября в общественную приемную депутата пришла тюменка со словами искренней благодарности.

Благодарность от пенсионеров местного отделения "Маяк" поступила в адрес депутата Олега Касьянова. Пожилые люди признательны депутату за оперативное устранение проблем с электричеством в центре досуга "Отрада", где возникли проблемы с проводкой. Благодаря содействию депутата перебои с электроэнергией оперативно устранили.

"Теперь пенсионеры безопасно и с удовольствием занимаются в стенах досугового центра", — отметил депутат и добавил, что костяк местного отделения "Маяк" составляют люди серебряного возраста, пропагандирующие активный и здоровый образ жизни.

С активистами ветеранской организации 4-го микрорайона Восточного округа Тюмени встретился депутат городской думы Александр Захаров.

С народным избранником ветераны обсудили планы совместной работы.

Александр Захаров поблагодарил пенсионеров за общественно полезный труд, доброту и готовность прийти на помощь: "Людям самого старшего возраста нужны поддержка и участие в их жизни, а одиноким — просто возможность поговорить, и в этом как раз могут помочь члены совета ветеранов, ведь они к ним ближе всего по возрасту и лучше других понимают их нужды, спасибо вам за неравнодушие!".

По словам депутата, он уже 15 лет я сотрудничает с советом ветеранов микрорайона и восхищается их энергией, оптимизмом и работоспособностью. Александр Захаров вручил членам совета благодарственные письма депутата, цветы и подарки.