Алексей Чирков: исполнители работ поддерживают связь с жильцами дома для устранения проблем

Восемь крыш ремонтируют в избирательном округе депутата Тюменской городской думы Алексея Чиркова. От жильцов дома по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 81 в адрес депутата поступило обращение с просьбой о помощи.

Жители дома не первый месяц ждут компенсационных выплат от страховой компании за затопления своих квартир во время ремонта. Администрация Тюмени организовала встречу, чтобы собственники смогли задать вопросы директорам подрядной и субподрядной организаций, а также ведущему инженеру службы заказчика и технического контроля.

В результате страховщики передали средства на компенсацию материального ущерба владельцам двух из пяти затопленных квартир. До конца ноября страховая компания обязана выплатить необходимую сумму другим жильцам. Капремонт крыши подрядчик обязуется закончить до конца октября.

"Важно, что исполнители работ и контролирующие органы поддерживают связь с жильцами дома и идут на контакт для устранения проблемы", — отметил Алексей Чирков.

Жильцы дома № 108а по ул. Широтной в избирательном округе депутата Дмитрия Елагина настаивают на капитальном ремонте кровли. Люди обеспокоены ее состоянием, по их словам, в 2004 году плоскую крышу переделали в скатную без согласования с собственниками жилья.

По результатам технического заключения, выданного в 2014 году, состояние крыши признано неудовлетворительным. Об этом горожане и сообщили депутату, попросив его взять под контроль их обращение о проведении повторного капремонта.

Дмитрий Елагин направил соответствующий запрос в департамент городского хозяйства города. "Решение о необходимости проведения капитального ремонта и утверждение перечня работ будет принято только после обследования конструкций здания", — подчеркнул народный избранник.