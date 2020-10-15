Восстановить зубной ряд можно при помощи имплантатов

Мечта многих людей – красивая улыбка, но далеко не каждый может ей похвастаться. Когда отсутствует несколько зубов в ротовой полости на помощь приходит имплантация, которая позволяет полностью восстановить зубной ряд.

Медицина в современном мире далеко шагнула вперед и на сегодняшний день разработана продукция топовых производителей имплантатов, таких как NOBEL, которая обеспечивает приживаемость 99,5%.

"Семейная стоматология" предлагает тюменцам воспользоваться уникальным шансом и установить премиальный имплантат за 29 000 рублей вместо 36 000 рублей.

Преимущества имплантатов NOBEL несомненны:

1. Абсолютная приживаемость для клинических случаев любой сложности;

2. Возможность установить имплантат даже при минимальном объеме костной ткани;

3. Специальное покрытие имплантатов TiUnite, которое не окисляется и не вызывает аллергию;

4. Единственные имплантаты в мире, которые выдерживают максимально допустимые механические нагрузки и позволяют полностью восстановить зубной ряд на четырех имплантатах, через 2 часа работы врача вы сможете выйти с полностью восстановленным зубным рядом.

Акция продлится до конца октября. Необходима предварительная запись к врачу.

"Семейная стоматология" находится по адресам ул. Профсоюзная, 70 (+7 (3452) 46-14-53), ул. Менделеева, 16 (+7 (3452) 911-533). Не упустите шанс воспользоваться выгодным предложением!

Лицензия N ЛО-72-01-002699 от 02.02.2018г. Департамента здравоохранения Тюменской области. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.