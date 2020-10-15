В Тюмени обсудили развитие местных ремесел

На областном фестивале "Сибирь мастеровая" прошел круглый стол по вопросам развития народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области в современных условиях. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
На круглом столе выступили мастера-ремесленники Тюменской области. Они рассказали о роли мастера в сохранении традиционной культуры, нематериального культурного наследия региона, развитии народных художественных промыслов и ремёсел в современных условиях. Также участники обсудили опыт внедрения в школьную образовательную программу обучения основам традиционных ремесел.
С докладом на заседании выступила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова. Она рассказала о создании условий для продвижения и популяризации опыта, умений и знаний мастеров-ремесленников Тюменской области.
Так, за текущий год было обеспечено участие областных мастеров в 6 крупнейших международных и всероссийских выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях. На площадках Тюменского музейно-просветительского объединения" в 2020 году были организованы шесть ремесленных выставок, в том числе "Живопись иглой", посвященная золотному шитью.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru