В Тюмени обсудили развитие местных ремесел

Фото: департамент культуры Тюменской области

На областном фестивале "Сибирь мастеровая" прошел круглый стол по вопросам развития народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области в современных условиях. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

На круглом столе выступили мастера-ремесленники Тюменской области. Они рассказали о роли мастера в сохранении традиционной культуры, нематериального культурного наследия региона, развитии народных художественных промыслов и ремёсел в современных условиях. Также участники обсудили опыт внедрения в школьную образовательную программу обучения основам традиционных ремесел.

С докладом на заседании выступила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова. Она рассказала о создании условий для продвижения и популяризации опыта, умений и знаний мастеров-ремесленников Тюменской области.

Так, за текущий год было обеспечено участие областных мастеров в 6 крупнейших международных и всероссийских выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях. На площадках Тюменского музейно-просветительского объединения" в 2020 году были организованы шесть ремесленных выставок, в том числе "Живопись иглой", посвященная золотному шитью.