В Тюменской области заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорога

С 5 по 11 октября заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований, в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона привиться против гриппа. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь–октябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Рекомендации по профилактике ОРВИ:

— регулярно проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

— увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

— регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта;

— избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

— при посещении мест скопления людей, медицинских организаций пользуйтесь одноразовыми масками. Маска подлежит смене каждые 2 часа.

— ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

При первых появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.