Курганская область переводит студентов на дистанционку

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Студенты колледжей, техникумов и вузов Курганской области с 19 октября и до особого распоряжения перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Решение принято для предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обучение студентов будет проходить посредством вебинаров и видеоконференций. Для консультаций обучающихся и их родителей по вопросам осуществления образовательного процесса будут работать горячие линии.

Накануне губернатор Курганской области в соцсетях сообщил, что для разобщения организованных коллективов раньше срока на каникулы уходят школьники. "Далее будем наблюдать за ситуацией", - отметил Вадим Шумков.

По данным на 14 октября, в соседней области за минувшие сутки выявлено 67 новых случаев коронавируса (с начала пандемии - 4565), трое пациентов умерли (50 за весь период).