Сити квест "Территория Авторадио" состоялся!

ENотик-полоскун забрал сертификат на комплект зимней резины, стоимостью 55 тысяч рублей. В Тюмени в очередной раз состоялся большой сити квест от Авторадио. В минувшие выходные на старт захватывающего автомобильного приключения вышли 23 команды.

Стартовали экипажи с парковки торгового центра "МАСЛОМАРТ". Задачей команд было выполнить 13 заданий, зашифрованных в различных местах города. Рекорд у победителей – 1 час 52 минуты. Загадки были спрятаны даже в эфире на 106.1 FM – частоте Авторадио Тюмень. Командам было необходимо угадать название повести братьев Стругацких, справились все! Также экипажи подбирали коды к сейфам, собирали по ингредиентам пиццу, сдавали экзамен по вождению. Квест прошел с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

Победителем в этом году оказалась команда ENотик-полоскун, второе место и годовой запас пиццы от "Папа Джонс" достались команде CS, за третье место команда MARS`o`HOT получила сертификат на обучение в автошколе "Формула", за 4 место команде Freezy time был вручен сейф от компании "Железная мебель". Редакция Авторадио Тюмень благодарит всех участников за активность и проявленный интерес и уже в следующем году приглашает вновь встретиться на юбилейной, десятой игре "Территория Авторадио-2021".

Авторадио Тюмень благодарит друзей проекта за возможность – подарить тюменцам незабываемые эмоции и приятные сюрпризы за участие в сити-квесте.

Генеральный партнер - официальный центр технического обслуживания "МАСЛОМАРТ". Главный гость – сеть автошкол "Формула". Партнеры проекта: пицца "Папа Джонс", официальный дилерский центр LADA Тюмень-АВТОВАЗ, федеральная сеть магазинов "Железная мебель" и телекоммуникационный партнер компания "Ростелеком".