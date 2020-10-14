Тюменские врачи вылечили женщину с четвертой стадией рака шейки матки

Онкологам "Медицинского города" в Тюмени удалось полностью излечить пациентку от четвертой стадии рака шейки матки.

Жительница соседней области Светлана узнала о диагностировании у нее рака шейки матки 1 стадии во время беременности. Женщина выбрала жизнь ребенка, и лишь когда он появился на свет, занялась своим здоровьем. Пять лет Светлана регулярно посещала врачей, выполняла их рекомендации, но болезнь не отступала. В какой-то момент женщина почувствовала себя очень плохо и обратилась в Московский институт акушерства и гинекологии им. Кулакова.

"Онколог сразу выявил у меня проблемы органов малого таза и отравил на МРТ. Там и выяснилось, что опухоль вышла за пределы шейки матки и распространилась на заднюю стенку мочевого пузыря и мочеточники. Мне выставили уже четвертую стадию рака шейки матки и рекомендовали химиотерапевтическое лечение. Я стала искать клинику, врача, который бы помог мне. Все, о чем я думала в тот момент — чтобы мои дети не остались без матери", — рассказала Светлана.

Светлана решила лечиться в Тюменской области, в тюменском Медицинском городе. Специалисты применили высокотехнологичный метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке пять курсов суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии. При таком лечении химиопрепарат вводится непосредственно в ткань опухоли по сверхтонким катетерам вместе с током артериальной крови. Таким образом, лекарство накапливается в опухоли в максимально возможной концентрации.

"Среди рентгенохирургических этот метод на сегодняшний день один из самых современных инновационных и малотравматичных. Мы проводили внутриартериальную химиотерапию через сосуды, которые кровоснабжают матку, опухоль, шейку матки, яичниковую артерию. Локально вводили химиопрепарат в сосудистые бассейны для того, чтобы максимальная концентрация препарата сосредотачивалась непосредственно в органе-мишени. Благодаря такому воздействию опухоль стала уменьшаться", - рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лаврентий Дьяков.

Четвертая стадия рака считается инкурабильной, неподдающейся полному излечению. Однако врачам тюменского Медицинского города удалось добиться эффективности противоопухолевого лечения, что дало возможность проведения дальнейшей дистанционной и внутриполостной лучевой терапии. В итоге опухоль полностью регрессировала! Контрольное исследование ПЭТ/КТ и МРТ показало полное отсутствие опухолевой патологии.

Светлана выражает безмерную благодарность тюменским врачам, особенно Лаврентию Дьякову и Елене Воробьевой.

"Благодаря им я могу жить, видеть моих детей. Ко мне вернулись ощущения жизни. Оказывается, как много значит просто спать на боку или плавать в бассейне", — говорит Светлана и просит других онкобольных не отчаиваться и не терять надежды на выздоровление.

"Меня спасла вера — вера во врачей, в исцеление, в Бога. И ещё: прошу — не читайте чужих историй лечения в интернете, —говорит Светлана. — Когда я узнала о гибели от рака известного доктора Павленко, меня накрыла депрессия от безысходности. Подумалось, что если уж врач не смог побороть болезнь… Но мой доктор Лаврентий Алексеевич вернул мне надежду на излечение. Он постоянно поддерживал меня в это непростое время".