Тюменцев проконсультируют насчет получения сведений из госфонда данных

Завтра, 15 октября, в рамках прямой телефонной линии тюменского Росреестра жители региона смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с предоставлением сведений и документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Консультирование проведет начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич.

Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-14.