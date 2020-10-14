Тюменцев проконсультируют насчет получения сведений из госфонда данных

Завтра, 15 октября, в рамках прямой телефонной линии тюменского Росреестра жители региона смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с предоставлением сведений и документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Консультирование проведет начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления Росреестра по Тюменской области Алексей Дашкевич.
Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 35-37-14.
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