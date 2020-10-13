В Тюменской области заготовили 200 литров антиковидной плазмы

Фото департамента здравоохранения Тюменской области

С апреля 2020 года Областной станцией переливания крови проводится заготовка антиковидной плазмы от пациентов, перенесших COVID-19. Она применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией. За прошедшее время заготовлено более 200 литров патогенредуцированной плазмы от 580 донаций.

На станцию переливания крови доноров антиковидной плазмы специалисты приглашают индивидуально по спискам из медорганизаций. Но при желании переболевшие COVID-19 могут внести свою лепту в спасение тяжелых пациентов. Узнать, подходите ли вы в качестве донора патогенредуцированной плазмы можно по телефону +7(3452)68-20-25 (добавочные 200, 201 и 202).

Всего же за 9 месяцев текущего года Областной станцией переливания крови заготовлено около 23 000 литров цельной донорской крови, проведено почти 36 тысяч донаций крови и ее компонентов, в том числе 1100 донаций тромбоцитов. Донорами стали 16 170 человек, из них около 2000 — впервые сдали кровь или ее компоненты.