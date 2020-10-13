Наталия Путина вручила благодарности городской думы коллективу детсада № 11

Коллектив детского сада № 11 с профессиональным праздником поздравила депутат Тюменской городской думы Наталия Путина. Она подчеркнула, что дошкольный возраст – важный и ответственный период в жизни ребенка, время формирования личности.

"В детском саду закладываются основы образования, и потому роль дошкольных учреждений в воспитании подрастающего поколения была и остается главной, – сказала депутат. – Хочется поблагодарить вас за огромную любовь к детям, за искреннее участие в их судьбах. Желаю новых достижений и успехов в благородном труде, крепкого здоровья, семейного счастья, жизненного благополучия!".

За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в воспитание подрастающего поколения Наталия Путина вручила благодарности городской думы воспитателям Татьяне Парахиной и Ольге Чупиной, младшему воспитателю Антониде Халченя.

За пропаганду здорового образа жизни, активное участие в жизни детского сада, творческое развитие, самосовершенствование и инновационный подход к работе благодарственными письмами депутата отмечены воспитатели Дарья Медведева, Анжелика Соколова, Ольга Агафонова, Алия Карымсакова и музыкальный руководитель Ольга Мулкахайнен.

Депутат гордумы Александр Григорьев поздравил с юбилеем ветерана, проживающего в его избирательном округе. Николай Иванцов отпраздновал 95-летие.

В годы Великой Отечественной войны Николай Викторович самоотверженно защищал Родину. В свой день рождения фронтовик с удовольствием принял депутата у себя дома. Поздравляя юбиляра, депутат пожелал ветерану бодрости духа, оптимизма, крепкого здоровья, заботы и внимания близких и родных.