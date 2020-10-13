Тюменцев проконсультировали насчет школьного питания

В Тюменской области прошла горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях. Прием обращений вели специалисты управления Роспотребнадзора.

За консультацией обратились 226 человек. Больше всего граждан волновали вопросы организации горячего питания для учащихся 1–4 классов — 26%: из скольки блюд должен состоять горячий завтрак, на какой перемене должно быть организовано горячее питание, сколько времени отводится на прием пищи в образовательном учреждении.

На втором месте вопросы организации горячего питания для учащихся 5–11 классов — 19,0%:какие предусмотрены массы порций готовых блюд, какой интервал должен быть между приемами пищи, со скольки лет можно привлекать учеников к накрытию столов.

На третьем месте вопросы о возможном родительском контроле при организации питания учащихся — 9,3%: например, как инициировать проверку организации питания в рамках родительского контроля.

Также тюменцев интересовали темы: ассортиментный перечень буфетной продукции (0,4 %), возможность приносить питание с собой в общеобразовательное учреждение (0,9 %), особенности организации питания детей в организованных коллективах в период риска распространения коронавирусной инфекции (0,9%). Не остались без внимания и вопросы стоимости горячего питания учащихся (0,9%).