Афиша Тюмень объявляет розыгрыш билетов на выставку бабочек

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на выставку бабочек (0+) на своей странице в Инстаграме.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность увидеть около 20 видов бабочек из самых разных стран. Будет один победитель, который получит два билета на выставку. Имя счастливчика станет известно 19 октября 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень", отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Инстаграм. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Во время увлекательной экскурсии можно узнать массу интересных фактов об этих удивительных насекомых: их названия, место обитания, и в чем их индивидуальность. Все бабочки находятся в свободном полете, и вы сможете рассмотреть их со всех сторон! Выставка открыта в ТРЦ "Фаворит", ул. В.Гнаровской 12, 2 этаж. Будни с 12:00 до 20:00; выходные и праздники с 10:00 до 21:00.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.