Депутат гордумы проверил ход капремонта крыш на своем избирательном участке

Депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев проконтролировал выполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта общего имущества в двух многоквартирных домах.
Народный избранник оценил качество работ в домах № 42 и № 48 по ул. Мелиораторов. Несмотря на трудности, вызванные пандемией и погодой, подрядная организация делает все для сдачи объектов в срок.
Исполнение плана в день проверки составило 35 и 90 процентов соответственно. Пообщавшись со специалистами, депутат остался доволен промежуточными результатами работы и пожелал подрядчикам успешного завершения ремонта.
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