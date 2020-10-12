Депутат гордумы проверил ход капремонта крыш на своем избирательном участке

Депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев проконтролировал выполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта общего имущества в двух многоквартирных домах.

Народный избранник оценил качество работ в домах № 42 и № 48 по ул. Мелиораторов. Несмотря на трудности, вызванные пандемией и погодой, подрядная организация делает все для сдачи объектов в срок.

Исполнение плана в день проверки составило 35 и 90 процентов соответственно. Пообщавшись со специалистами, депутат остался доволен промежуточными результатами работы и пожелал подрядчикам успешного завершения ремонта.