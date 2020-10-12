Сбер поощрит клиентов за соблюдение масочного режима

Акцию "Спасибо, что вы в маске" запустил Сбер 12 октября. За ношение в офисе банка маски клиенту будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера.

Соблюдающие масочный режим получат скидки на поездки для новых пользователей в такси Ситимобил и банковские страховки, смогут бесплатно слушать музыку, получить онлайн-консультацию терапевта, получить доступ к фильмам за 1 рубль - полный список и подробности акции здесь.

Сбер ещё в апреле этого года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима. Сегодня, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер решил усилить работу по информированию населения и дополнительно простимулировать своих клиентов заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих, сообщает пресс-служба Сбера.