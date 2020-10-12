Тюменские школьники могут попасть на бесплатную смену "Нового поколения"

Центр "Новое поколение" до конца 2020 года планирует провести несколько образовательных программ, которые смогут бесплатно посетить около тысячи талантливых школьников. В настоящее время проходит набор на программу diфиксиум, посвященную работе с информацией, навыкам публичного выступления и знакомству с VR-моделированием.
Для участия в diфиксиуме нужно снять небольшой ролик о том, как ты видишь свой родной город или поселок через десять лет. В работе над роликом может быть задействовано до пяти человек, и каждый из них может попасть на обучение.
"Участник может показать, например, как новые технологии изменят жизнь, порассуждать о будущих коммуникациях, образовании, представить работу транспорта, энергетики, спрогнозировать будущее сферы строительства, медицины или культуры, а также то, как изменятся сами люди и их привычки. Можно использовать любые сценарии, приемы и спецэффекты, которые покажут тебя и команду твоих друзей как креативных и нестандартно мыслящих людей", – пояснила руководитель центра "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.
Diфиксиум пройдет с 23 октября по 1 ноября 2020 года, прием заявок завершается уже 16 октября.
Более 500 школьников ТЮменской области в новом учебном году уже прошли обучение в рамках бесплатных учебно-научных школ diстанциум. Уже проведены diквадрат (физика, математика), diсенция (география, биология, экология, химия) и diгуманитариум (русский язык, литература, английский язык, история и обществознание).
Региональный центр "Новое поколение" организован по модели образовательного центра "Сириус" и работает на территории региона уже более 3 лет. Его специалисты занимаются выявлением, развитием и поддержкой одаренных школьников Тюменской области. Все образовательные проекты центра "Новое поколения" бесплатны и реализуются при поддержке правительства Тюменской области.
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