Тюменские школьники могут попасть на бесплатную смену "Нового поколения"

Региональный центр "Новое поколение"

Центр "Новое поколение" до конца 2020 года планирует провести несколько образовательных программ, которые смогут бесплатно посетить около тысячи талантливых школьников. В настоящее время проходит набор на программу diфиксиум, посвященную работе с информацией, навыкам публичного выступления и знакомству с VR-моделированием.

Для участия в diфиксиуме нужно снять небольшой ролик о том, как ты видишь свой родной город или поселок через десять лет. В работе над роликом может быть задействовано до пяти человек, и каждый из них может попасть на обучение.

"Участник может показать, например, как новые технологии изменят жизнь, порассуждать о будущих коммуникациях, образовании, представить работу транспорта, энергетики, спрогнозировать будущее сферы строительства, медицины или культуры, а также то, как изменятся сами люди и их привычки. Можно использовать любые сценарии, приемы и спецэффекты, которые покажут тебя и команду твоих друзей как креативных и нестандартно мыслящих людей", – пояснила руководитель центра "Новое поколение" Татьяна Вешкурцева.

Diфиксиум пройдет с 23 октября по 1 ноября 2020 года, прием заявок завершается уже 16 октября.

Более 500 школьников ТЮменской области в новом учебном году уже прошли обучение в рамках бесплатных учебно-научных школ diстанциум. Уже проведены diквадрат (физика, математика), diсенция (география, биология, экология, химия) и diгуманитариум (русский язык, литература, английский язык, история и обществознание).

Региональный центр "Новое поколение" организован по модели образовательного центра "Сириус" и работает на территории региона уже более 3 лет. Его специалисты занимаются выявлением, развитием и поддержкой одаренных школьников Тюменской области. Все образовательные проекты центра "Новое поколения" бесплатны и реализуются при поддержке правительства Тюменской области.