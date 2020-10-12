Надежда Ачкасова проверила в своем избирательном округе выполнение ремонта крыш

Последствия протекания крыши в период ремонтных работ по ул. Моторостроителей, 12 подрядчик устранит самостоятельно. Депутата Тюменской городской думы Надежду Ачкасову в ходе проверки готовности работ заверили, что объект будет сдан к концу октября.

На момент проверки работы на крыше выполнены примерно на треть. Пока стоит сухая погода, рабочие в ускоренном темпе демонтируют старое покрытие.

"Главное – залить стяжку, чтобы избежать затоплений, а укладывать укрывной материал можно в любую погоду и даже при минусовой температуре", – пояснил депутату заместитель директора службы заказчика Александр Тропин.

К сожалению, две квартиры верхних этажей все же пострадали во время дождя по недосмотру рабочих, оставивших незакрытыми небольшие отверстия на поверхности крыши. Проблему с жильцами руководство подрядной организации урегулирует, минуя страховую компанию.

Надежда Ачкасова поинтересовалась у специалиста службы заказчика, не возникает ли проблем по срокам проведения тендеров и определению подрядной организации. По словам Александра Тропина, такие случаи единичны, и данного дома это не коснулось. "Все договоры по крышам были расторгованы в конце марта – начале апреля, то есть до начала строительного сезона", – сообщил он.

Впрочем, пандемия все же внесла свои коррективы: подрядчикам не хватало рабочих рук. Кроме того, возникали сложности с поставкой материалов. Однако специалисты не сомневаются, что успеют наверстать упущенное время и сдать объект через месяц.

Отметим, что дому № 12 по ул. Моторостроителей 24 года, и за все это время кровлю не ремонтировали. Кстати, в прошлом году обновили плоскую крышу в соседней многоэтажке. "Работы выполнены качественно, жалоб от жильцов не поступало", – подтвердила депутат.

В округе депутата Тюменской городской думы Романа Явныча в стадии капитального ремонта находятся 25 домов. В восьми домах ремонтируют крыши, в 17 – сети электроснабжения, еще на пяти объектах меняют сети теплоснабжения, на трех – водоснабжения.

Как отметил депутат, на большинстве объектов работы завершены, либо находятся в финальной стадии. В адрес депутата поступали звонки от жильцов домов о незначительных нарушениях со стороны подрядных организаций. В настоящее время все спорные моменты урегулированы.

"Главное – подрядные организации не должны допустить протечек и подтопления квартир при капитальном ремонте кровли", – подчеркнул народный избранник.