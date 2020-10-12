В Тюменской области на месяц продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области будет продлен на месяц. Такое решение принято на заседании областного штаба 12 октября по предложению губернатора Александра Моора.

"Ситуация очень напряженная", — прокомментировал губернатор.

Показатель заболеваемости в Тюменской области составляет 707,5 случая на 100 тыс. населения. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России. В то же время суточный темп прироста заболеваемости составил 1,2, что выше среднероссийского показателя. С момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 745 случаев заболевания.

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Тюмени, Тобольске, Тюменском, Исетском и Армизонском районах, Голышмановском городском округе.

Охват тестированием по данным на 11 октября - 495,6 на 100 тысяч населения. Начиная с 1 октября, в регионе ежедневно проводится от 7 до 8,9 тыс. исследований.