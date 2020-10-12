В квартале первооткрывателей началось строительство второго дома

“Санта-Мария” - известный всем флагманский корабль, на котором Христофор Колумб открыл Америку. В Тюмени есть свой “Колумб”, а теперь появится и своя “Санта-Мария”. Только это не корабль, а новый дом в квартале первооткрывателей. Пять парадных в сочетании друг с другом выстроятся в ряд, напоминая форму корабля - надежные и готовые стать защитой для своих жителей.

Если не знаете о “Колумбе”

“Санта-Мария” - это второй дом в новом жилом квартале “Колумб”. Микрорайон располагается на Московском тракте. Вокруг проекта нет плотной застройки, окна домов не упираются в соседние здания, наоборот рядом располагается лес. Добраться до комплекса из центра можно за 10-15 минут на автомобиле. В 10-ти минутах езды в одну сторону - автовокзал, в другую - аэропорт. В 15 минутах от комплекса - крупнейшие базы отдыха Воронинские горки и Верхний бор. Общественный транспорт останавливается в 2 минутах ходьбы от дома, а до крупнейшего в районе ТРЦ Колумб всего 6 минут на авто. В скором времени рядом планируется строительство крупнейшего в городе ледового дворца.

Про новый дом

Новый дом будет состоять из пяти 16-ти этажных подъездов, которые объединяются между собой теплым переходом. Это значит, что соседям из разных парадных ходить друг к другу в гости можно будет не выходя на улицу. По этому же переходу можно будет попасть и в теплый многоуровневый паркинг. Добираться до нужного уровня поможет современный бесшумный лифт.

Кирпичные фасады дома выполнены в стильных оттенках серого. Такие фасады долговечны и отличаются особой эстетикой. Гарантия, кстати, на них 50 лет.

На первых этажах в каждой парадной выделены колясочные. Коляски, велосипеды и детские средства передвижения можно оставлять там и не поднимать каждый раз до квартиры. Доступ в колясочные по электронному ключу. А еще в каждом холле установлены камеры видеонаблюдения - дополнительная безопасность ваших вещей.

Про детство и отдых

Во дворе дома уютно и безопасно. Территория закрыта для посторонних, видеодомофон поможет отследить непрошенных гостей, внутри двора нет машин, а по периметру установлены камеры круглосуточного видеонаблюдения. Данные с камер поступают на единый пункт охраны и безопасности, а также их можно получить в режиме онлайн прямо в вашем смартфоне. Во дворах появятся современные экологичные детские площадки в виде флагманских кораблей и лодок. В такой атмосфере детская фантазия будет легко отправлять малышей в невероятные путешествия. Родителям же можно отдохнуть на “палубе” таких корабликов - там располагаются места для отдыха.

Со двора организован выход прямо на пешеходный бульвар. Он будет протягиваться через весь комплекс и освещаться в ночное время. Здесь расположатся детские аттракционы, спортивные городки и места для отдыха.

На первых этажах “Санта-Марии” появится торговая галерея. Все самое необходимое будет на расстоянии шага.

Про квартиры

В “Санта-Марии” вы найдете более 50 планировочных решений. Площадь квартир начинается от 18 кв.м. и достигает 80 кв.м. Цены стартуют от 1 800 000 р.

Главная особенность квартир - умная организация пространства. Всему будет свое место и в уютной студии и в просторной евротрешке с кухней-гостиной. Вообще, в квартирах много различных приятных и необходимых для жителя деталей:

- увеличенные окна, чтобы было больше естественного солнечного света,

- детские замки уже встроены, чтобы малыши были в безопасности, даже когда вас нет рядом,

- интернет кабель проведен и спрятан в стяжке, когда будете заезжать останется только выбрать провайдера,

- установлены радиаторы - мощность контролируете сами, экономите на коммунальных услугах,

- в каждой квартире установлен клапан Air Box - он контролирует подачу свежего воздуха и создает благоприятный микроклимат, а значит днем будет хорошее настроение, а ночью - качественный сон.

Удобно и то, что в стоимость квартиры можно будет включить ремонт. Выбрать цветовую палитру предлагается из трех вариантов: натуральное дерево, светлый или темный. А для семейных планировок в октябре вы получаете паркинг в подарок.

Продажи квартир в новом доме “Санта-Мария” стартовали 15 сентября, а значит забронировать одну из них вы можете уже сейчас - для этого позвоните менеджерам по телефону +7 (3452) 66-73-94.

А чтобы своими глазами увидеть микрорайон - запишитесь на прогулку по строительной площадке. Посмотреть планировки можно на сайте https://strana.com/proekty/kolumb/#feature-3