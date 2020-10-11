В Тюмени скончалась доцент ТюмГУ, лингвист мирового уровня Людмила Филиппова

10 октября 2020 года на 83 году жизни после продолжительной болезни скончалась Людмила Семеновна Филиппова, талантливый лингвист, педагог, доцент Тюменского государственного университета.
Почти полвека Людмила Семеновна отдала работе в ТюмГУ. Сотни ее выпускников преподают русский язык в школах, вузах Тюменской области и за пределами региона, работают в региональных и федеральных СМИ.
Людмила Филиппова – автор более 200 научных и учебно-методических работ по современной и исторической русистике. Ее учебники по русскому языку и культуре речи, проблемам словообразования и морфологии, морфемике, стилистике признаны одними из лучших в России и за рубежом.
"Язык — это душа народа, сам народ!" – говорила Людмила Семеновна, своим ученикам, прививая им любовь и безграничное уважение к каждому слову. Она посвятила свою жизнь становлению и развитию школы научной филологии в Тюменской области.
Самым светлым педагогом филологического факультета называли Людмилу Семеновну студенты. К ней обращались за помощью и поддержкой, ее искренне любили.
В 2014-2020 годах Людмила Семеновна Филиппова работала председателем совета директоров ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС). В эти годы она активно вела исследования в сфере лингвистических методов обучения нейросетевых систем искусственного интеллекта и решения проблем автоматического формирования семантических аттракторов на основе потока речевых данных при самообучении искусственных когнитивных систем.
Людмила Семеновна - Почетный работник высшего профессионального образования России, награждена золотой медалью Тюменского государственного университета "За выдающиеся успехи" (2003) и другими наградами.
Не стало человека, который был всецело предан науке, родному языку, российскому образованию. Выражаем соболезнования родным и близким Людмилы Семеновны и всем ее ученикам.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru