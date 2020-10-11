Ветеранам Тюменского района предоставили бесплатную безлимитную связь

В Тюменском районе 11 ветеранов Великой Отечественной войны и участники боевых сражений получили телефоны с пожизненной бесплатной связью в рамках всероссийской акции "Мобильные бригады помощи".

Мобильные телефоны выбрали кнопочные, потому что они самые удобные для пожилых людей. Теперь у ветеранов есть бесплатная безлимитная связь, 300 смс-сообщений внутри сети оператора и 300 бесплатных минут в месяц на номера других операторов. Кроме того, в мобильные телефоны внесли номера экстренных служб, пишет "Вслух.ру".

"Большую часть телефонов мы подарили еще пару месяцев назад. Ветераны этими телефонами пользуются!", - отметила куратор муниципального штаба "Волонтеров Победы" в Тюменском районе Элина Сабируллина.

Так, одним из последних в Тюменском районе мобильные телефоны получил Андрей Иванович Конушин. Недавно ему исполнилось 96 лет.