Онлайн-спектакль "Подслушивать хорошо" представят тюменцам

Онлайн-спектакль "Подслушивать хорошо" готовят к выходу в МТЦ "Космос". Для него драматург совместно с горожанами напишут 10 пьес по реальным историям. Премьера запланирована на середину ноября.

Тюменцы вместе с драматургом, сценаристом Мартой Райцес пройдут мини-курс по написанию пьес. За семь встреч горожане создадут десять работ на основе найденного материала. Они и лягут в основу онлайн-спектакля "Подслушивать хорошо: Тюмень", который будет доступен из любой точки мира.

"Ориентироваться будем на подслушанный в городе материал. В проекте могут принять участие люди с любым писательским опытом, даже с отсутствующим. С нами напишут пьесу все, кто захочет и подаст заявку. Теория на встречах будет дана интересно и в объеме, необходимом для написания горожанами пьес о Тюмени", – отметила Марта Райцес.

В планах создателей проекта – посетить с ним и другие города страны. Тюмень – первая точка на карте "подслушивания". Этот спектакль станет ее собирательным образом, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Напомним, проект получил поддержку конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" от Театрального центра "Космос" в размере 180 000 рублей.