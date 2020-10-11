Главный звонарь России будет учить ялуторовчан своему ремеслу

Фото: АНО Точка г.Ялуторовск

Главный звонарь России Владимир Марьянович Петровский из Архангельска приехал в Ялуторовск, чтобы настроить колокола Сретенского собора, а также провести курс обучения древнему ремеслу звонаря. Курс абсолютно бесплатный, принять участие в нём может каждый.

По образованию Владимир Петровский – музыкант, по классу ударные инструменты. Окончил курс экскурсовода, на котором познакомился с историей колоколов и колокольных звонов. В 1986 году в родном Архангельске попробовал себя в роли звонаря.

"Проблема профессионализма в данном направлении стоит максимально остро. Ведь отсутствие глубоких знаний у подавляющего числа звонарей привело к деградации и формализации исполнительского мастерства. Многие предлагают механизировать сам процесс звона. Я считаю, что так храмы потеряют свою "душу". Колокольный звон – это настоящее искусство, которое без человека невозможно представить", - отмечает Владимир Марьянович.

С 1991 года Петровский ездит по стране и миру для участия в реконструкциях колоколен и передачи новому поколению звонарей необходимых навыков. За весь период своей деятельности Владимир Марьянович помог обрести "голос" 197 храмам и соборам, и работа в Ялуторовске станет 198-ой.

Научиться ремеслу звонаря может каждый. Нет никаких ограничений по возрасту или полу. Одно занятие длится 2 часа и 1,5 из них уделено практической составляющей на специальном тренажере. Сам курс завершится 14 октября выдачей свидетельств и показом того, чего добились ученики, пишет "Тюменская область сегодня".