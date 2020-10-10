Тюменцы сыграют в интеллектуальные игры

20:12 10 октября 2020
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Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Первый этап Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных и студенческих команд стартует 12 октября. Он пройдёт в формате спортивной версии игры "Что? Где? Когда?". Школьным командам предстоит ответить на 24 вопроса, а студенческим — на 36 вопросов.

Первый этап будет проходить в октябре на разных площадках муниципальных образований Тюменской области. Главными центрами интеллектуальных баталий станут Ялуторовск, Ишим, Тобольск и Тюмень. Всего в рамках игрового сезона участников ждут 6 этапов. В каждом команды будут набирать баллы. По итогам сезона сильнейшие сборные выйдут в финал, пишет Moi-portal.ru.

"В новых условиях мы сделаем акцент на большем количестве игровых площадок, чтобы не превышать концентрации участников. Чтобы позаботиться о здоровье знатоков, мы будем дополнительно проводить онлайн-площадку, чтобы все желающие могли сыграть в любимую игру", — поделился руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Теги: интеллектуальное шоу , турнир
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