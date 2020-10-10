Строительство противопаводковой дамбы в Ишиме вышло на финальный этап

В Ишиме завершается строительство противопаводковой дамбы высотой 11,3 метра и протяженностью 1 км 800 м. В настоящее время строители Ишимского дорожного ремонтно-строительного управления № 5 проводят работы на участке длиной 360 метров. На завершающем этапе трудятся несколько строителей и три единицы техники – экскаватор и два большегрузных автомобиля.

Дамба устанавливается на левом берегу реки. Работы в районе Керамика будут закончены до конца октября. Ее строят выше уровня воды во время самого сильного наводнения на реке Ишим, которое случилось весной 2017 года.

Как рассказал глава города Ишима Федор Шишкин, весной 2016 года стояла жаркая погода до +25 градусов и от быстрого таяния снегов произошел разлив рек Карсулька и Мергенька. Ишим расположен в низине и с полей и лесов Ишимского района вода стекала на территорию города, затопив 1 375 дворов.

После наводнения 2016 года многие вопросы были решены – например, западная часть территории была отрезана от восточной. Региональные власти справились и организовали транспорт и социальную помощь гражданам, не допустили случаем гибели людей и мародерства.

Наводнение весной 2017 году горожане перенесли легче: было затоплены лишь 54 дома, но зато пострадали 6 200 дачных участков. Преодолеть последствия наводнения помог полученный опыт, считает глава города.

"Если в 2016 году губернатор Владимир Якушев отходил в Ишиме в резиновых болотных сапогах три недели, то в 2017-м – две. Тогда нам удалось справиться с подъемом воды в реке Ишим и было принято решение о строительстве нормального защитного сооружения. Если раньше по гребню дамбы проходила тропинка, то сейчас – дорога, по которой спокойно проезжает "Камаз", - отметил Федор Шишкин.

Строительство дамбы началось в июне с укрепления откосов. За лето отсыпали гребень дамбы. Погодные условия в сентябре позволили выполнить большой объем работ. На завершающем этапе в октябре строители выполнят прокладку трубы водовыпуска на 19 пикете, чтобы выводить воду во время возможного паводка, отсыпку бутовым камнем и выравнивание верхнего уровня дамбы на участке с помощью песка и щебня, пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, при составлении проекта дамбы вдоль левого берега реки Ишим разработчики учитывали исторические данные о подъемах уровня воды за 60 лет. Согласно архивным данным, случившее в 2017 году наводнение на этой реке стало одним из самых сильных за время наблюдений.