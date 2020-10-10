Паллиативная помощь развивается в Тюменской области

Около 6,5 тысяч жителей Тюменской области нуждаются в паллиативной медицинской помощи, среди них – чуть больше 500 детей. В регионе они обеспечены всем необходимым.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, взрослые получают паллиативную помощь стационарно в 11 медицинских организациях, амбулаторно - на базе 24 медицинских организаций, в них оборудованы соответствующие кабинеты. Детям готовы помочь в пяти паллиативных стационарах и 31 амбулаторном учреждении. С пациентами работают не только врачи и медсёстры, но и психологи, социальные работники, инструкторы лечебной физкультуры. Их задача — избавить от боли или облегчить тяжелые симптомы и состояния, дать неизлечимому больному возможность не мучаясь прожить оставшееся время.

"Каждый пациент, каждая семья нуждается в своем приоритетном направлении. Одни больные – в адекватном обезболивании, другие - в респираторной поддержке, третьи – в обучении родственников уходу в домашних условиях", - отмечает главный специалист региона по паллиативной помощи взрослым и руководитель ГАУЗ ТО "Хоспис" Ирина Ревнивых.

В регионе также активно развивают выездные формы работы, сформированы патронажные бригады в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Специалисты наблюдают больных на дому, выписывают рецепты, обеспечивают осмотр врачами узких специальностей, консультируют родственников тяжелобольных и обучают их правилам необходимого ухода.

За счёт областного бюджета и средств регионального благотворительного проекта "Ключ к жизни" больным предоставляется для использования дома и аппаратура. В настоящее время такое оборудование и расходные материалы переданы 64 взрослым пациентам и 114 детям. Более 70 юных паллиативных больных обеспечиваются специализированным питанием.

Для родственников паллиативных пациентов с 2019 года действует "Виртуальная школа по уходу и реабилитации", где размещаются обучающие фото и видеоматериалы.

Вся паллиативная медицинская помощь нуждающимся пациентам предоставляется бесплатно.