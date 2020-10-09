Состав молока: почему оно незаменимо в питании детей?

Фото: АО "Золотые луга"

"Пейте, дети, молоко – будете здоровы". Едва ли найдется человек, который не помнит эту фразу из детского мультфильма. Но в чем же польза молока и почему его необходимо употреблять как взрослым, так и детям? Компания "Золотые луга" предлагает в этом разобраться.

Начнем с того, что коровье молоко – самое распространенное, поэтому самое доступное для любой категории населения. На полках магазинов представлена продукция сотен производителей, выбор товара зависит только от ваших вкусовых предпочтений.

Современные исследования говорят нам о том, что в состав коровьего молока входит более 50 элементов. Они подразделяются на макро- и микроэлементы.

Как правило, основными минеральными веществами молока являются кальций, магний, калий, натрий, фосфор, хлор и сера, а также соли — фосфаты, цитраты и хлориды.

Все мы знаем, как важно для гармоничного роста и развития детей включать в рацион молоко. Дело в том, что регулярное употребление молока способствует росту мышечных тканей и укреплению костной системы, а это очень важно в период формирования ребенка.

Сложно поверить, но всего лишь в одном стакане молока содержится 40% суточной дозы кальция. И это единственный продукт, во время употребления которого наш организм способен усваивать 97% содержащегося в нем кальция.

Однако, безусловно, включать его в рацион стоит с осторожностью. Употреблять коровье молоко рекомендуется с трех лет, именно с такого возраста детский организм способен хорошо переваривать этот продукт. В более раннем возрасте рекомендуется включать в детское меню кисломолочные продукты и творог, при этом необходимо обязательно проконсультироваться с педиатром.

Плюсы очевидны: невысокая стоимость, хорошая усвояемость, приятный вкус, множество витаминов и минералов в составе.

В ассортименте продукции компании "Золотые луга" представлено 11 наименований молока. Они отличаются процентом жирности, упаковками, а также пастеризацией. Выбрать идеальный для вас продукт можно на сайте. Компания принимает заказы на доставку: курьер привезет свежую молочную продукцию бесплатно при заказе на сумму от 300 рублей.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.