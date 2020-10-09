Депутат помогает жителям затопленных при ремонте крыши квартир

К депутату Тюменской городской думы Александру Чепику обратились жители дома по ул. Ленина, 65. Тюменцы обеспокоены затянувшимся ремонтом кровли. О протекании крыши жильцы рассказали народному избраннику в ходе контрольного осмотра капитального ремонта.

Переустройство кровли многоквартирного дома должно было завершиться еще в августе. Но, как заявил подрядчик, в связи с введением карантинными мерами возникла нехватка рабочей силы, а также прекратилась поставка стройматериалов. Жителям обещают закончить капремонт к концу ноября. Кроме того, горожане взволнованы тем, что собственникам жилья не возместят ущерб за испорченное имущество и предлагают усилить контроль над подрядной организацией.

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"Мою квартиру топило пять раз, в доме сырость. Нам говорят, что риски застрахованы, и все будет выплачено, но разве для этого делается капитальный ремонт? Люди должны получать положительные эмоции, а не наоборот, — рассказал Александру Чепику один из жильцов. — Затопило и наш подъезд, в котором мы за свой счет делали ремонт. Уже запустили отопление, возникают теплопотери, которые, видимо, будут оплачивать собственники".

Александр Чепик поддержал инициативную группу жителей дома. Депутат отметил, что обращение в страховую компанию — не решение вопроса. Должна проводиться информационная работа с гражданами, чтобы каждый понимал, куда обращаться, как действовать в случае затопления квартиры и кто компенсирует убытки, считает народный избранник.

"Затопление зафиксировано в восьми квартирах, акты уже составлены, — рассказал представитель подрядной организации. — Жители были осведомлены, на всех подъездах заранее размещалась информация с контактными данными в случае паводка". Депутат пообещал, что возьмет вопрос на контроль. Он предложил организовать рабочую встречу с подрядчиком и жильцами в конце октября.