9 октября - Всемирный день почты

Фото: УФПС Тюменской области

В честь Всемирного дня почты о традиционных услугах почты и развитии электронных сервисов рассказал директор УФПС Тюменской области Сергей Александрович Симайченков.

- Какая из почтовых дат появилась раньше: Всемирный день почты или День российской почты?

- Дата Всемирного дня почты была предложена раньше: 9 октября 1874 года был основан Всемирный почтовый союз. Как международный праздник День ВПС был впервые отмечен в 1970 году. В 1984 году название "День ВПС" было изменено на "Всемирный день почты". А День российской почты, который почтовики отмечают во второе воскресенье июля, был учрежден Указом Президента Российской Федерации в 1994 году.

Традиционная почтовая услуга – это логистика: доставка почтовых отправлений – открыток, писем, посылок. Услуга традиционная, а сервисы современные, цифровые. Главный помощник - мобильное приложение. Оно помогает справиться с большинством существующих на почте операций. Например, оформить предзаполненные и предоплаченные посылки. А также вызвать курьера, увидеть перемещение отправления, уточнить сроки хранения и прочее.

Еще ряд новаций. В мае 2020 года запущена услуга предварительной записи в почтовые отделения через сайт Почты России. Она действует в 50 почтовых отделениях Тюмени, Тобольска, Ишима.

С апреля стала возможна отправка посылок по номеру телефона. Чтобы отправить посылку, достаточно лишь ввести номер телефона адресата или выбрать его из своей телефонной книги, оформить предоплату посылки, принести ее в отделение и показать оператору штрих-код. Причем отправление автоматически добавится в приложение к получателю, и он сможет следить за перемещением посылки.

Уже давно зарекомендовала себя услуга "простая электронная подпись". В Тюменской области более 88 % всех отправлений клиенты Почты получают без заполнения извещений и предъявления паспорта.

Кроме этого, тюменцы стали чаще оплачивать финансовые услуги на дому через почтальона с помощью мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Это коммунальные и муниципальные платежи, оформление страховых продуктов, а также товаров и подписки на периодические издания вне отделений почтовой связи, что особенно актуально для маломобильной категории граждан. Так, в марте 2020 года было принято 68,5 тыс. платежей, в апреле 83, 6 тыс., в мае – июне порядка 90 тыс.

- В период самоизоляции почтальоны доставляли пенсию и продукты питания пожилым людям на дом. Эта услуга актуальна на сегодняшний день?

- В отделениях почты имеется базовый набор продуктов питания и бытовой химии. С августа на различные категории товаров существуют еженедельные скидки. Пенсионеры знают об этом. И просят почтальонов принести им продукты. В этих целях была составлена анкета с перечнем товаров для предварительного заказа, в которой пенсионер может отметить необходимые товары.

- Посылки - это сегодня самая востребованная услуга?

- Одна из самых востребованных, да. В прошлом году почтой я отправил около 40 посылок. Все они пришли в срок. География посылок обширна - Китай, Гонконг, Монголия, Литва, Калининград, Краснодар, Киров Ижевск. Услуга, конечно, больше популярна у молодежи. Заказывают товары через Интернет, чаще всего в Китае.

- Сколько в среднем сейчас составляет срок доставки посылок из Поднебесной?

- В среднем срок доставки до Тюмени - с момента оплаты заказа до момента прибытия регистрируемого отправления в отделение почтовой связи от 20 до 32 дней. Все зависит от того, из какой провинции поступает товар. По России сроки доставки сокращены в два раза. В первую очередь это касается городов-миллионников и городов с населением свыше 100 тысяч человек. В их числе Тобольск, Тюмень, Ишим. Продолжает работать автосообщение с соседними регионами - Курганом и Салехардом, благодаря чему посылки приходят за двое суток.

- Как сейчас обстоят дела с международным сообщением? В начале года была информация о том, что закрыто 15 стран.

2020 год надолго запомнится логистическим компаниям. В одночасье исчезли логистические каналы, которые существовали десятилетиями. Но почтовый обмен с Россией не остановился, поскольку Почта быстро перестроила логистику и смогла отправлять за границу письма и посылки, одновременно и соблюдая, и обходя появляющиеся ограничения. С Китаем удалось сохранить регулярное авиасообщение с помощью собственных самолетов Почты, а также продолжили действовать существующие автомобильные маршруты. Маршруты в Европу и СНГ тоже сохранились, поскольку для сухопутного сообщения границы оставались открытыми. Мы организовали регулярные автомобильные рейсы через Германию, Нидерланды, Финляндию и Латвию. В США, Австралию, Канаду и Израиль мы начали возить почту морскими контейнерами. Это существенно дольше, чем по воздуху. Тем не менее, это помогло избежать логистического коллапса: экспортные отправления не накапливались, ожидая снятия ограничений, а покидали страну. Также мы разработали транзитные маршруты, проходящие по территории нескольких государств.

Сейчас мы оперативно отправляем Почту в большинство стран мира, успешно принимаем и доставляем клиентские отправления. Сегодня Почта России отправляет около 130 тонн международной экспортной почты еженедельно. В целом, несмотря на все логистические сложности, с начала года мы наблюдаем стабильный рост объема розничного экспорта из России. Суммарный прирост экспортной почты за первую половину 2020 года составил более 20%. Объем импортируемой почты также увеличивается. В августе число отправлений превысило апрельский показатель на 15,5% в штуках и 95,8% по весу.

Чтобы люди могли узнать статус по восстановлению доставки в интересующие их страны, мы открыли на сайте Почты России специальный раздел, посвященный организации международных отправлений во время Covid-19.

- Почта России в Тюменской области является крупнейшим работодателем региона. Что пожелаете коллективу в праздник?

- Действительно. УФПС Тюменской области – один из самых больших рабочих коллективов. Это порядка 3,5 тыс. сотрудников, из них самая большая доля - это почтальоны (их у нас около тысячи). В состав УФПС Тюменской области входят 8 почтамтов и магистрально-сортировочный центр. Всего на территории области работают 412 отделений почтовой связи (95 городских, 317 сельских), 2 пункта связи и 3 передвижных отделения связи.

Здоровья в первую очередь – сотрудникам и их семьям. Благополучия – обязательно! Тем более, что в ноябре и в нашем регионе будут повышены заработные платы основному составу производства. Любви к профессии - это обязательный компонент для слаженной работы коллектива. И побольше улыбок и добрых слов от наших клиентов!