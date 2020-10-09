Депутат городской думы проверила, как ремонтируют крыши многоэтажек

Выполнение капитального ремонта двух многоквартирных домов проверила в своем избирательном округе депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева. В состав комиссии вошли также представители службы техконтроля и областного фонда капремонта.

Жители многоквартирного дома № 6б по ул. Домостроителей пять лет ждали ремонта крыши. В настоящее время подрядчики уже закончили ремонт внутридомовых инженерных сетей энергоснабжения. Кровля многоэтажки отремонтирована на 60%, сдача объекта запланирована до 20 октября. Если будут выявлены недочеты, подрядчик обязуется устранять их бесплатно в течение пяти лет.

Депутат обратила внимание на необходимость тщательно утеплить чердачные двери, а также поинтересовалась, как решается вопрос возмещения материального ущерба жильцам трех затопленных квартир.

В доме №14 по ул. Домостроителей основные работы, которые важно было завершить до наступления заморозков, уже выполнены. Над всеми восемью подъездами выполнена стяжка, уложен первый слой гидроизоляции на площади 2 тысячи кв. м, полностью утеплен чердак.

Депутат предложила заменить водоприемные колонки и установить на них решетки — для предотвращения попадания в стояки листвы и других твердых предметов. Также Альбина Селезнева указала на провода, протянутые по всей крыше, часть из них — от старого демонтированного оборудования.

Представители департамента городского хозяйства отметили активное взаимодействие подрядной организации с жильцами и управляющей компанией в части ремонта подъездов и десяти затопленных квартир во время кровельных работ. По заявлению собственников квартир им возмещают затраты или проводят косметический ремонт.

Побеседовав с жильцами, депутат напомнила представителям администрации города, что жители должны участвовать в приемке работ, как и управляющая организация. "Подрядчики в период действия пятилетней гарантии должны оперативно реагировать на претензии горожан по устранению протеканий кровли, но еще лучше, чтобы не было причин для претензий от жильцов", — подчеркнула Альбина Селезнева.