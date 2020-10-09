Депутат гордумы открыл новую спортплощадку в Тюмени

Наказ избирателей выполнил депутат Тюменской городской думы. В День здоровья Андрей Лазарев принял участие в открытии спортивной площадки на территории школы № 43 по ул. Щербакова, 94.

Вместе с ним жителей Зареки поздравили глава города Руслан Кухарук и депутат областной думы Николай Руссу. По словам Андрея Лазарева, новый объект – это не просто площадка, а современный спортивный комплекс со множеством отдельных зон для занятий разными видами спорта.

Здесь есть баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки с резиновым покрытием и специальным ограждением, турниково-тренажерный комплекс, беговая дорожка, хоккейная коробка, полоса препятствий и трибуны.

"Теперь у жителей района есть комплексная площадка, на которой можно заниматься спортом и активно проводить досуг в непосредственной близости от места жительства и учебы", – подчеркнул депутат.

Открытие отметили футбольным поединком между командой учителей и сборной учеников и выпускников школы № 43. По словам Андрея Лазарева, на территории округа активно развивается дворовый мини-футбол. Для поощрения победителей в соревнованиях среди дворовых команд народный избранник передал новые футбольные мячи Николаю Квитову, который на общественных началах занимается с детьми. Напомним, в 2019 году во дворе дома № 88 по ул. Щербакова был построен современный корт.