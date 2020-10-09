Тюменка развивает пошив традиционного русского костюма

Пошив традиционного русского костюма в "Пространстве традиций "Среда" развивает мастерица Вероника Чикишева. Она преподает пошив традиционной одежды Тобольской губернии и сибирскую вышивку.

В мастерской действует коворкинг — пространство для самостоятельной работы, работает стеклодувная мастерская и красильня, ведутся занятия по урало-сибирской росписи.

Кроме Вероники, которая преподает костюм, набойку и вышивку, в "Пространстве традиций" работают еще три мастера: Екатерина Макарова — стеклодувная мастерская, золотная вышивка, Ярослава Мельникова и Николай Мельников обучают фольклору.

"У нас проходят групповые и индивидуальные занятия, лекторий. Летом, правда, мы проводили лекторий в Инстаграм, но очень хотелось бы снова встречаться вживую", — рассказывает Вероника. — Есть заявки на мастер-классы для школьников, и я подумываю над развитием этого направления".

В декабре 2019 года Вероника Чикишева защищалась перед комиссией на Школе социального предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области. Школа социального предпринимательства работает в области с 2017 года и реализована на территории Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, а также в Исетском, Абатском муниципальных районах и городском округе Голышманово.

Слушателями школы могут стать физические лица, планирующие предпринимательскую деятельность в социальной сфере, представители социально ориентированных некоммерческих организаций и субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в социальной сфере.