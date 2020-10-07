Тюменские пенсионеры получили подарки от депутата в День пожилого человека

C Днем пожилого человека ветеранов и пенсионеров поздравили депутаты Тюменской городской думы. Праздничный концерт в центре культуры и искусства "Современник" посетила Надежда Ачкасова.

Депутат отметила, что в этом празднике есть тепло и сердечность, уважение и любовь, а также преемственность поколений и связь времен. "Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков", – обратилась к пожилым людям Надежда Ачкасова. Она пожелала пенсионерам крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Депутат Владимир Гороховцев в канун 1 октября пообщался с членами совета ветеранов Ленинского округа и участниками Великой Отечественной войны, входящими в состав общественной организации "Фронтовичка".

Народный избранник поблагодарил людей золотого возраста за бесценный опыт и традиции, которые они передают молодому поколению. Депутат вручил пенсионерам памятные подарки и продуктовые наборы.