Педагог-психолог из Тюмени стала призером всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс профессионального мастерства прошел в дистанционном режиме. В нем приняли участие 64 представителя регионов России. Тюменскую область на конкурсе "Педагог-психолог России — 2020" представила Надежда Боянович, педагог-психолог школы №60 Тюмени.

Надежда Владимировна стала призером конкурса, войдя в тройку лучших педагогов-психологов России, наряду с Москвой и Свердловской областью. На конкурсе она представила проект "Пусть меня научат…", который получил высокую оценку жюри.