Пожилым тюменцам помогут предотвратить возрастные изменения

На базе Областного геронтологического центра в рамках мероприятий к Международному дню пожилых людей прошли встречи, посвященные тому, как предотвращать возрастные изменения.

На собраниях психологи и социальные работники обменялись опытом применения техник и методик по профилактике возрастных изменений и психологической помощи пожилым людям. Специалисты продемонстрировали новые подходы к вопросам заботы о людях старшего поколения, в том числе маломобильных, а также способы снятия нервного напряжения и снижения у них общего уровня стресса.

На сегодняшний день одна из приоритетных задач ― повышение доступности социальной и психологической помощи.

Для этого сотрудники специализированных учреждений проходят регулярное обучение, получают дополнительное профессиональное образование, посещают тренинги и семинары. Работники постоянно пополняют свою базу знаний, развивают профессиональные навыки и личностные качества.

Не менее важно и формирование эффективной информационной среды и системы мотивации к сохранению здоровья, активному долголетию, восстановлению способности к самообслуживанию, активности в повседневной жизни. Это способствует расширению возможностей получения психологической консультационной помощи лиц старших возрастных групп и их родственников, волонтеров и специалистов, работающих с данной категорией.

"Подобные встречи просто необходимы. Ведь у каждого специалиста есть опыт и интересные практические случаи, которыми можно поделиться и обсудить их с коллегами. Благодаря таким мероприятиям мы развиваемся сами, а значит, качественно повышаем и уровень жизни наших получателей услуг", ― отметили координаторы.

Проведенные встречи никого не оставили равнодушным. Слушатели делились своими впечатлениями, отмечая, что такие мероприятия учат правильно и чутко реагировать на запрос получателей социальных услуг.

Получить психологическую консультацию или задать дополнительные вопросы можно, позвонив по телефону: 8 (3452) 64-66-62. Также можно обратиться в службу помощи и ухода 8 (3452) 51-76-27, где специалисты окажут содействие в организации ухода и обслуживания на дому, стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания.