В Тюмени пройдет общегородской субботник

В эту субботу, 10 октября, тюменцев приглашают присоединиться к субботнику и убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия или выйти на общественные работы в городских парках и скверах.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, во время проведения осеннего субботника рекомендуются следующие виды работ: сбор и вывоз мусора; ремонт и покраска малых архитектурных форм, ограждений; вырезка поросли.

По всем вопросам об организации субботника, необходимо обращаться в службы заказчика по благоустройству округов:

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени": ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 202, тел. 51-02-96;

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени": ул. Луначарского, 61, каб. 119, тел. 43-20-75;

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени": ул. Мельникайте, 74, каб. 409, тел. 20-40-79;

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству" Центрального административного округа: ул. Новгородская, 10, каб. 306, тел. 35-34-92.

Жители города, желающие самостоятельно участвовать в субботнике, могут обратиться в службу заказчика соответствующего административного округа для определения территории уборки.