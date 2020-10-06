Депутат гордумы посодействовал решению проблемы водоотведения на улице Самарцева

Решить проблему подтопления проезда по ул. Самарцева местным жителям помог депутат Тюменской городской думы. В апреле 2020 года с этой проблемой к Юрию Коновалову обратились тюменцы, проживающие в домах по улицам Самарцева, Трактовой, Салехардской и Цимлянской.

Народному избраннику сообщили о регулярном подтоплении территории у светофора в районе многоквартирного дома № 20 по ул. Самарцева. Юрий Коновалов сначала сам побывал на месте, указанном горожанами, а затем по его инициативе состоялся выезд с представителями управы Калининского округа.

В связи с участившимися обращениями жителей, депутат обозначил эту проблему на встрече с главой города, который поручил ускорить решение вопроса соответствующим отраслевым структурам администрации.

Ранее управа округа планировала организовать водоотведение на данном участке в 2021 году, но уже в сентябре здесь обустроен дождеприемный колодец с врезкой в сеть ливневой канализации. Теперь они могут беспрепятственно пересекать проезжую часть на светофоре, следуя в школу, детский сад и к месту своей работы.

Дождливые сентябрьские дни подтвердили хорошее качество работ. Тюменцы поблагодарили депутата и администрацию города за оперативное решение проблемы.