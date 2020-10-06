В Тюмени смертный медальон красноармейца передадут родственникам

Завтра, 7 октября, в 11:00 у Вечного огня на Исторической площади в Тюмени пройдет торжественно-траурная церемония передачи родственникам смертного медальона красноармейца Николая Михайловича Тюленёва, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

В августе 2019 года при проведении поисковых работ вблизи села Видлица Олонецкого района Республики Карелия представителями поискового движения Карелии были обнаружены останки трех красноармейцев. При одном из бойцов был обнаружен смертный медальон, по которому удалось установить личность:

Тюленёв Николай Михайлович, рядовой, 1917 года рождения, уроженец деревни Раскатиха Глядянского района Челябинской области. В графе адрес семьи написано: Тюленёва Екатерина, город Ленинград, ул. Каляева.

30 августа 2020 года останки Тюленёва Николая Михайловича вместе с останками других найденных красноармейцев были торжественно погребены в братской могиле на воинском мемориале в селе Видлица Олонецкого района Республики Карелия. Спустя несколько дней были найдены родственники бойца, проживающие в Тюмени.