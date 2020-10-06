На стоянках у торговых центров ищут должников

Рейд по налоговым задолженностям провели судебные приставы на автомобильной стоянке возле торгового центра "Кристалл"
С помощью информационной базы приставы нашли автомобили должников. Три машины были арестованы в счет долгов.
"Так, "Приора" была изъята за налоги и сборы, кредиты и штрафы ГИБДД на общую сумму около 1 миллиона рублей. Автомобиль "Киа" за налоговую задолженность собственника около 100 тыс рублей. Водитель "Рено" из Заводоуковска лишился своего автотранспортного средства за долги по кредитам и штрафам в размере более 600 тыс рублей", — рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
Тюменским водителям рекомендуют оплачивать долги заблаговременно и исполнять решения суда, чтобы не доводить ситуацию до применения принудительных мер.
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