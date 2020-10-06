Тюменская область в десятке лидеров по поддержке НКО

Минэкономразвития России представило рейтинг субъектов РФ по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства за 2019 год.

В число регионов — лидеров в 2019 году вошли Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский край, Ярославская область, Самарская область, Республика Саха (Якутия), г. Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Ключевые критерии составления рейтинга: доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО, включая центры инноваций социальной сферы, в общем объеме расходов субъекта РФ; доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО, в общем количестве муниципальных районов и городских у округов в субъекте Российской Федерации, удельный вес численности детей частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в общей численности детей образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования; удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ и т.д.

По итогам рейтинга субъектов РФ за 2018 год Тюменская область заняла 20 место, а в 2017 году — 32 место.