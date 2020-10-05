Около тюменского ТЦ можно будет сдать тест на ВИЧ

16:41 05 октября 2020
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Фото: pixabay.com

Тюмень присоединилась к всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020". 12 октября с 12:00 до 18:00 на площадке перед ТРЦ "Кристалл" каждый житель сможет сдать тест на ВИЧ. 

Тестирование займет 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции, отмечают организаторы.

Теги: ВИЧ
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