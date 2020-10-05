Около тюменского ТЦ можно будет сдать тест на ВИЧ

Тюмень присоединилась к всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020". 12 октября с 12:00 до 18:00 на площадке перед ТРЦ "Кристалл" каждый житель сможет сдать тест на ВИЧ.

Тестирование займет 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции, отмечают организаторы.