В Тюмени устанавливают обстоятельства ДТП на улице Карнацевича, где сбили пенсионерку

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В областном центре сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло 15 сентября на улице Карнацевича, 2. Здесь в вечернее время автомобилем Subaru Forester была сбита 65-летняя пенсионерка. С травмами женщину доставили в больницу.

"59-летний водитель Subaru первоначально пояснил, что пешеход переходила улицу вне пешеходного перехода. Однако благодаря камерам сотрудники ГИБДД установили, что женщина с собакой на поводке переходили дорогу по "зебре", а автомобиль после удара протащил пешехода несколько метров", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Обстоятельства аварии уточняются, наказание водителя будет зависеть от тяжести травм, полученных пенсионеркой в ДТП.