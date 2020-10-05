В Тюмени устанавливают обстоятельства ДТП на улице Карнацевича, где сбили пенсионерку

12:12 05 октября 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В областном центре сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло 15 сентября на улице Карнацевича, 2. Здесь в вечернее время автомобилем Subaru Forester была сбита 65-летняя пенсионерка. С травмами женщину доставили в больницу.

"59-летний водитель Subaru первоначально пояснил, что  пешеход  переходила улицу вне пешеходного перехода. Однако благодаря камерам сотрудники ГИБДД установили, что женщина с собакой на поводке переходили дорогу по "зебре",  а автомобиль после удара  протащил пешехода несколько метров", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Обстоятельства аварии уточняются, наказание водителя будет зависеть от тяжести травм, полученных пенсионеркой в ДТП.

Теги: ДТП , пешеходы
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