В музее Словцова выставят книги из собрания "Казанского Кремля"

Фото: группа "Музей-заповедник «Казанский Кремль»" / vk.com

В четверг, 8 октября, в музейном комплексе имени И.Я. Словцова откроется выставка "Коран – притяжение гармонии". Экспозиция приурочена к 100-летию образования Татарской АССР.

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" представляет коллекцию рукописей и печатных изданий Корана. Украшением коллекции являются копии старинных рукописей Священной книги. Эти издания подарены лидерами государств, общественно-политическими и религиозными деятелями, известными деятелями культуры и науки мусульманских стран – Турции, Катара, Палестины, Ирана и других.

Самую эффектную часть коллекции представляют переводы Коранов на языки разных народов мира: японский, китайский, урду, суахили и других. Особое почтение к тексту Корана привело к развитию изысканной каллиграфии и декорирования текста. Татарскую традицию каллиграфии представляют шамаили на стекле с применением фольги современных авторов. Можно увидеть каллиграфические композиции турецких, иранских, арабских авторов. Эти работы содержат яркие фрагменты из текста Корана и восхваления Пророку Мухаммаду.

Проект "Коран – притяжение гармонии" стартовал в 2015 году. За это время его увидели жители Екатеринбурга и Челябинска, Москвы и Перми, Ульяновска и городов Республики Татарстан: Елабуги, Набережных Челнов, Зеленодольска.