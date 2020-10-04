Опытные тюменские водители рассказали, как правильно ездить на авто при сильном тумане

В Тюмени этой осенью довольно часто наблюдается туман по утрам и вечерам. Это природное явление таит опасность для автомобилистов, потому что ухудшает видимость. Водителям следует знать, какие меры предпринять, чтобы совершить безопасную поездку во время тумана.

В Госавтоинспекции Тюменской области рекомендуют без крайней необходимости не садиться за руль, если на улице сильный туман. Если же поездку не отложить, то нужно быть максимально внимательным и осторожным.

Автоэксперт, водитель с 27-летним стажем Иван Кармыхин рассказал, что в туманную погоду необходимо предварительно проверить исправность фар автомобиля, смыть с них грязь. Также нужно убедиться, что лампочка заднего хода тоже загорается при включении соответствующей скорости.

"В туман запрещено включать дальний свет фар, это небезопасно в первую очередь для сидящего за рулем. Все просто: мельчайшие капельки воды в воздухе отражают и возвращают лучи света обратно, и получается, что водитель сам себя ослепляет или дорога начинает отсвечивать. В такую погоду включаем только ближний свет, не зря только при его активации во многих марках авто подключаются противотуманные фары", - говорит эксперт.

Передние противотуманные фары рекомендуется использовать, если видимость менее 300 метров. А задние противотуманные фонари – при видимости на дороге менее 100 метров, иначе они будут слепить водителя транспортного средства, следующего позади вас.

Также важно соблюдать скоростной режим и даже двигаться на 20-30 км/ч тише максимально разрешенной скорости на том или ином участке дороги скорости, пишет "Мегатюмень".