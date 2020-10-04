В Тобольске реализуют проект по сближению детей и родителей

Проект "Мать и дитя: счастье быть вместе!" реализуют в Тобольске на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Он направлен на сохранение благоприятной для воспитания ребенка семейной среды: от социально-психологической поддержки беременных женщин до повышения родительских компетенций и преодоления трудностей в процессе воспитании.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в проекте могут принимать участие женщины, ожидающие появления малыша, мамы с детьми в возрасте от 0 до 15 лет, а также уже состоявшиеся папы. Родители посещают занятия в психологической гостиной "Во!КругМамы!", которые организует психолог, консультант высшей категории, кандидат психологических наук Надежда Корнеева. Здесь она проводит мини-лекции, тренинговые упражнения. Будущие мамы могут попробовать себя в занятиях по Эбру (рисование на воде) и в гончарном мастерстве.

Для родителей с детьми проходят мастер-классы по общению с ребенком, по проведению укрепляющего и оздоровительного массажа, по развитию речи, мелкой моторики, кругозора. Занятия проводят педагог – психолог, воспитатель, логопед, инструктор АФК и медицинская сестра по массажу.

"Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки весной мы перешли на дистанционные консультации. Сейчас проводим занятия в центре для малых групп (5 – 6 чел.) с соблюдением всех профилактических мер. Участники проекта всегда могут обратиться в наш центр за психологической помощью и педагогической поддержкой" - прокомментировала директор центра и руководитель проекта Татьяна Левина.

Отметим, проект реализуется при финансовом содействии Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).