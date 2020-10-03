Проект аудиоподкастов для школьников запустят в Тобольске

Проект аудиоподкастов для школьников стартует в Тобольске 5 октября. Учащиеся 8-11 классов могут предложить свою тему о развитии гибких навыков и войти в команду подкастеров. Подать заявку на участие можно будет до 25 октября.

Чтобы пройти отбор, необходимо заполнить заявку, поделиться идеями подкаста, рассказать об имеющемся опыте публичных выступлений и ждать приглашения на собеседование. Прошедшие отбор подростки разработают сценарий и запишут несколько выпусков при поддержке тобольского мультицентра "Моя территория".

Организаторы проекта читают, что развитие гибких навыков в школьном возрасте закладывает фундамент для дальнейшей самореализации подростка. Коммуникация, эмпатия и тайм-менеджмент пригодятся как в учёбе, так и в обычной жизни.

"Мы хотим говорить с аудиторией на понятном языке, поэтому привлекаем к проекту подростков. Они выберут наилучший формат, основываясь на собственных предпочтениях. К тому же, школьники лучше воспримут полезную информацию от сверстников. Проект может стать для ребят стартом перспективного хобби. Но чтобы сделать подкаст интересным, им предстоит основательно погрузиться в тему", — отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Аудиопроект реализуется в рамках программы "Soft Skills Корпорация", которая нацелена на развитие надпрофессиональных компетенций, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".